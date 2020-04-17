В Воронеже рецидивист с приятелем среди бела дня ограбили мужчину

17 Апр 2020 2020-04-17T11:50:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В отдел полиции № 4 Коминтерновского района пришел 26-летний воронежец. Молодой человек подал заявление о том, что его ограбили. Он рассказал стражам порядка, что днем на улице Новгородской выпивал в компании двух малознакомых мужчин. Они поссорились, началась драка. Один из собутыльников в итоге смог скрутить его, а другой в это время пошарил по карманам и вытащил кошелек, в котором были деньги и золотое кольцо. Грабители убежали. Похищенные вещи стоили около 30 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска вскоре задержали по подозрению в преступлении 35-летнего воронежца недалеко от его места жительства. Ранее этот мужчина был неоднократно судим за кражи. Показания он давать отказался. Его поместили в следственный изолятор, решается вопрос об аресте. Второго преступника ищут. Обоим придется отвечать по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до семи лет лишения свободы), - рассказали в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU