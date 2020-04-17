В Коминтерновском районе Воронежа отремонтируют 12 дорог

17 Апр 2020 2020-04-17T11:33:47+03:00

По первому адресу работы уже начались

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В этом году в Коминтерновском районе Воронеже восстановят верхний слой асфальта на 12 улицах, в том числе в межквартальных проездах. На днях подрядная организация начала работы на улице 45-ой Стрелковой дивизии 275-а, 285 до дома № 271-г. В планах дорожников также значатся:

- межквартальный проезд от Владимира Невского до дома №127 по Московскому проспекту,

- межквартальный проезд по улице Хользунова, 33,

- межквартальный проезд от Владимира Невского до бульвара Победы, вдоль школы №95,

- межквартальный проезд по бульвару Победы от домов №47, 45-а и 51-а,

- межквартальный проезд от начала улицы Беговой до дома №10/5,

-межквартальный проезд от улицы Лидии Рябцевой до переулка Автогенный,

- межквартальный проезд от дома №131 до дома №143 по Московскому проспекту,

- межквартальный проезд от Лизюкова до Хользунова, вдоль школы №93,

- улица Кораблинова – от дома №49 по Ипподромной,

- улиц Антонова – Овсеенко,

- улица 60 Армии – от Хользунова до Лизюкова.

ИСТОЧНИК KP.RU