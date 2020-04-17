2020-04-17T11:32:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В центре Воронежа из-за коронавируса закрыли парикмахерскую

Сделали это еще до разрешения губернатора работать этой сфере услуг
Юрий КОЗЛОВ
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Парикмахерской запретили работать в течение 20 суток.Парикмахерской запретили работать в течение 20 суток.Фото: с сайта УФССП РФ по Воронежской области.
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Парикмахерскую, расположенную по адресу: Бульвар Олимпийский, дом № 6, закрыли по решению суда. Заведение работало еще когда это было делать запрещено. Потому теперь, когда все коллеги уже приступили к стрижке и бритью, эта парикмахерская будет на замке еще 20 суток. Контролировать, чтобы ее снова не открыли, будут судебные приставы.

Напомним, из-за угрозы пандемии коронавируса в Воронеже принудительно закрыли по крайней мере два цветочных павильона, ломбард, закусочную, киоск с лотерейными билетами и магазин тканей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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