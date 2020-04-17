В центре Воронежа из-за коронавируса закрыли парикмахерскую
Сделали это еще до разрешения губернатора работать этой сфере услуг
Парикмахерской запретили работать в течение 20 суток.Фото: с сайта УФССП РФ по Воронежской области.
Изменить размер текста:
Парикмахерскую, расположенную по адресу: Бульвар Олимпийский, дом № 6, закрыли по решению суда. Заведение работало еще когда это было делать запрещено. Потому теперь, когда все коллеги уже приступили к стрижке и бритью, эта парикмахерская будет на замке еще 20 суток. Контролировать, чтобы ее снова не открыли, будут судебные приставы.
Напомним, из-за угрозы пандемии коронавируса в Воронеже принудительно закрыли по крайней мере два цветочных павильона, ломбард, закусочную, киоск с лотерейными билетами и магазин тканей.
ИСТОЧНИК KP.RU