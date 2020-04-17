Под Воронежем опрокинулась иномарка: водитель тяжело ранен

17 Апр 2020 2020-04-17T10:49:03+03:00

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В четверг, 16 апреля, на 49 километре дороги Воронеж-Тамбов случилось ДТП. 52-летний воронежец, ехавший на «Шкоде-Октавия», не справился с управлением и улетел в кювет. Машина опрокинулась.У иномарки от удара сильно погнуло верх и вдавилось внутрь переднее стекло. Водителя с травмами различной степени тяжести отвезли в больницу.

- Всего 16 апреля в Воронежской области зарегистрировали 96 ДТП. 74 из них случились в Воронеже. В двух авариях получили травмы три человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU