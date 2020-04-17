Воронежский театр оперы и балета виртуально отметит юбилей хореографа Владимира Васильева

17 Апр 2020 2020-04-17T10:59:15+03:00

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Воронежский театр оперы и балета продолжает осваивать дистанционные способы общения со зрителями и развивать онлайн раздел на сайте. 18 апреля на там разместят виртуальную выставку фотографий «Владимир Васильев и воронежский балет». Она будет посвящена 80-летнему юбилею выдающегося танцовщика, хореографа, который поставил в Воронежском театре пять спектаклей.

Всё началось в 2006 году с «Золушки» Прокофьева. Затем последовали «Анюта» Гаврилина, «Макбет» Кирилла Молчанова. Потом Владимир Васильев осуществил свою мечту и сделал спектакль, который не удалось поставить в Большом театре – «Балетные шедевры в оперной классике». Знаменательно, что ещё один известный проект Мастера – вечер современной хореографии «Творческая мастерская Владимира Васильева», который изначально был поставлен с воронежской балетной труппой для Платоновского фестиваля, после этого был перенесён хореографом в другие театры.

На сайте театр также покажет посвящённые балетмейстеру телевизионные сюжеты и фрагменты воронежских спектаклей с хореографией Васильева.

ИСТОЧНИК KP.RU