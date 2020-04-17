2020-04-17T10:29:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Врачи подтвердили коронавирус у первой жертвы этой болезни в Воронежской области

Пришли результаты финальных анализов 65-летней умершей женщины
Юрий КОЗЛОВ
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Страшный диагноз подтвердился.Страшный диагноз подтвердился.Фото: из архива «КП»
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В правительстве Воронежской области сообщили, что стали известны финальные результаты анализов на коронавирус у умершей в Воронеже 65-летней женщины. Напомним, она стала первой жертвой этой болезни в нашем регионе, но до сих пор диагноз считался предварительным. Теперь коронавирус подтвердился.

Женщину привезли в БСМП №8 по скорой помощи вечером 10 апреля с двусторонней пневмонией. У нее были и сопутствующие тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет. За рубеж женщина не выезжала и контактов с больными коронавирусом у нее не установили.

Всего в Воронежской области от коронавируса умерли пять человек. Это, кроме 65-летней пенсионерки, 63-летний гражданин Армении, приехавший из Москвы, 48-летняя женщина из Россоши (ее диагноз пока тоже предварительный) и 66-летний мужчина, за жизнь которого боролись пять дней. А 16 апреля в БСМП № 8 скончался 39-летний гражданин Узбекистана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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