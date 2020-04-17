2020-04-17T09:41:11+03:00
Общество

Воронежские учителя получат доплаты за дистанционное обучение

Так им компенсируют работу в условиях, которые отклоняются от нормальных
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: предоставлено департаментом образования.фото: предоставлено департаментом образования.
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Воронежские педагоги, задействованные в дистанционном процессе обучения, получат единовременные выплаты. Накануне об этом сообщил глава департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов.

- Мы понимаем, какую нагрузку испытывают сейчас педагоги. За апрель все коллеги получат компенсационную выплату за условия, которые отклоняются от нормальных. Наше решение одобрил губернатор. Если обучение в дистанционном формате продолжится, единовременная выплата так же будет пролонгирована, - пояснил Олег Мосолов.

Кроме того, по словам чиновника, школам рекомендовали обратить внимание на стимулирующие выплаты (бюджет всех учреждений сохранился в полном объеме) и поощрять учителей, которые наиболее эффективно и результативно работают в дистанционной форме.

Напомним, школьники Воронежской области приступили к заочному обучению 6 апреля. Во время первой недели у педагогов, школьников и из родителей возникло много трудностей. После чего чиновники скорректировали подход к организации образовательного процесса: рекомендовали школам отказать от оценок, домашнего задания, а также пересмотреть учебные планы.

В регионе действует «горячая линия» поддержки дистанционного обучения. Ее номер: 8 (473) 210-07-24. Специалисты оказывают помощь по будням с 9.00 до 18.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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