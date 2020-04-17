Воронежский цирк попал в десятку самых популярных в России
Специалисты одного из российских сервисов бронирования жилья к всемирному дню цирка, который отмечают 18 апреля, спросили у посетителей соцсетей, где в России самые лучшие цирки.
Ожидаемо, лидерами опросам стали цирки на Цветном бульваре и на проспекте Вернадского в Москве. Они набрали 39,66% голосов. Туристам также нравятся цирки в Санкт-Петербурге (17,24%), Симферополе и Казани (по 8,62%), Екатеринбурге и Сочи (по 6,9%), а также в Рязани (5,17%).
На восьмом месте по популярности оказался цирк в Ростове-на-Дону (3,45%), 9-10 место делят Воронеж и Хабаровск (по 1,72%).
ИСТОЧНИК KP.RU