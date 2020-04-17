2020-04-17T09:42:09+03:00
Общество

Воронежский цирк попал в десятку самых популярных в России

Таковы данные соцопроса
Юрий КОЗЛОВ
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В воронежском цирке есть на что посмотреть.В воронежском цирке есть на что посмотреть.Фото: из архива «КП»
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Специалисты одного из российских сервисов бронирования жилья к всемирному дню цирка, который отмечают 18 апреля, спросили у посетителей соцсетей, где в России самые лучшие цирки.

Ожидаемо, лидерами опросам стали цирки на Цветном бульваре и на проспекте Вернадского в Москве. Они набрали 39,66% голосов. Туристам также нравятся цирки в Санкт-Петербурге (17,24%), Симферополе и Казани (по 8,62%), Екатеринбурге и Сочи (по 6,9%), а также в Рязани (5,17%).

На восьмом месте по популярности оказался цирк в Ростове-на-Дону (3,45%), 9-10 место делят Воронеж и Хабаровск (по 1,72%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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