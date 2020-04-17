В Воронеже из-за угрозы коронавируса закрыли магазин тканей

17 Апр 2020 2020-04-17T09:42:30+03:00

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Санитарные врачи вместе с полицейскими проверили информацию о том, что магазин «Ткани» по адресу: улица Ростовская, 58/23 продолжает работать, несмотря на то, что товары, продаваемые там, не являются предметами первой необходимости. Оказалось, что так и есть. Пришлось решать вопрос о закрытии через суд.

Левобережный районный суд вынес решение приостановить работу магазина на 18 суток. Судебным приставам поручили проследить, чтобы это было сделано немедленно.

Напомним, ранее принудительно закрыли несколько цветочных киосков и торговую точку, где продавали очки. Кроме того, заставили приостановить работу ломбард, закусочную и павильон, где распространяли лотерейные билеты.

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ИСТОЧНИК KP.RU