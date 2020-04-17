В Воронежской области не планируют заканчивать досрочно учебный год

17 Апр 2020 2020-04-17T09:17:28+03:00

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Школьный учебный год в Воронежской области не планируют заканчивать досрочно. Об этом рассказал глава регионального департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов. Он пояснил, что такая рекомендация была дана на федеральном уровне, но в каждом субъекте свои особенности.

- Мы работаем в рамках указа губернатора Воронежской области, который определил максимальную изоляцию до 30 апреля. Дальше все будет зависеть от эпидситуации. Пока мы не рассматриваем вариант досрочного завершения учебного года. Мы либо выйдем на обучение и закончим его в штатном режиме, либо же продолжим дистанционную работу. Наверное, никому не станет лучше, если мы просто перестанем общаться с детьми, - добавил Олег Мосолов.

Напомним, школьники Воронежской области приступили к дистанционному обучению 6 апреля. Во время первой недели у всех участников процесса возник ряд трудностей. После чего чиновники скорректировали подход к организации образовательного процесса: рекомендовали школам отказать от оценок, домашнего задания, а также пересмотреть учебные планы.

В регионе действует «горячая линия» поддержки дистанционного обучения. Ее номер: 8 (473) 210-07-24. Специалисты оказывают помощь по будням с 9.00 до 18.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU