2020-04-17T08:54:49+03:00
Общество

Воронежцев ждут прохладные и дождливые выходные

Днем температура будет держаться в районе 11-12 градусов
Юрий КОЗЛОВ
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В выходные, если вам нужно будет куда-то идти, не забудьте захватить с собой зонтик.В выходные, если вам нужно будет куда-то идти, не забудьте захватить с собой зонтик.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Воронежском гидрометцентре рассказали о погоде на выходные. Тепло пока не вернется. Синоптики сообщили, что в субботу и воскресенье будет прохладно, и есть большая вероятность дождей. Связана такая погода с влиянием северного циклона, закачивающего к нам холодный воздух. Когда снова вернется уже привычное для нас весеннее, несколько даже аномальное тепло, пока непонятно. Примерно такая же погода будет и в начале рабочей недели.

В субботу, 18 апреля, ночью будет пасмурно при +1 градусе. Днем пойдет дождь, и потеплеет до +12.

Ночью в воскресенье, 19 апреля, будет ровно такая же погода, что и сутками ранее. А вот днем по сравнению с субботой на градус похолодает, снова прогнозируют небольшой дождь при +11 градусах.

В ночь на понедельник, 20 апреля, снова будет пасмурно при +2 градусах. Днем западный ветер сменится на северо-западный. А вот температура будет такая же, как сутками ранее, - +11.

Ночью во вторник, 21 апреля, опять же при пасмурной погоде обещают +3 градуса. Днем потеплеет до +12, и солнце наконец-то временами будет показываться из-за облаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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