Воронежец собирался снять аккумуляторы с КамАЗа, но не успел

16 Апр 2020 2020-04-16T19:42:55+03:00

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В Воронеже на месте преступления задержали серийного автовора. Полицейские ждали подозреваемого ночью на стоянке на улице Иркутской, потому что получили "наводку", что вор планирует совершить кражу двух аккумуляторных батарей из КамАЗа. И 40-летний воронежец попался.

Подозреваемый, уже судимый за кражи, признался, что и ранее совершил аналогичное преступление, а аккумулятор сдал в точку сбыта похищенного в Левобережном районе.

Теперь его будут судить за несколько краж.

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ИСТОЧНИК KP.RU