Воронежец собирался снять аккумуляторы с КамАЗа, но не успел
В Воронеже на месте преступления задержали серийного автовора. Полицейские ждали подозреваемого ночью на стоянке на улице Иркутской, потому что получили "наводку", что вор планирует совершить кражу двух аккумуляторных батарей из КамАЗа. И 40-летний воронежец попался.
Подозреваемый, уже судимый за кражи, признался, что и ранее совершил аналогичное преступление, а аккумулятор сдал в точку сбыта похищенного в Левобережном районе.
Теперь его будут судить за несколько краж.
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ИСТОЧНИК KP.RU