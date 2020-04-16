2020-04-16T19:09:55+03:00
Звезды

"Воронежские девчата" споют онлайн песню "В лесу прифронтовом"

А искусствовед расскажет об истории рождения симфонического оркестра
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Филармония закрыта, но онлайн проекты доступны на сайте.Филармония закрыта, но онлайн проекты доступны на сайте.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Филармония продолжает совершенствовать свои онлайн проекты взаимодействия с воронежцами. 17 и 18 апреля состоится премьерный показ еще двух разделов «Филармония дома»:

17 апреля в рубрике «История в лицах» (это своего рода хроники, в которых деятели культуры будут делиться своими воспоминаниями о старейших коллективах филармонии) профессор Бронислав Табачников расскажет о предпосылках образования в

Воронеже симфонического оркестра, о том, кто вошел в его первый состав.

18 апреля откроется рубрика «Музы не молчали» - это раздел памяти, посвященный Великой Отечественной войне и Победе. Прославленные «Воронежские девчата» исполнят песню Матвея Блантера на стихи Михаила Матусовского «В лесу прифронтовом». Эта проникновенная мелодия вальса.

- В лирических песнях, которые мы писали во время войны, хотелось дать возможность солдату пообщаться с близкими, высказать сокровенные думы подруге, невесте, жене, находившимся где-то за тридевять земель, в далеком тылу, - вспоминал композитор.

Видео будут доступны с 11 утра на странице филармонии ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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