Мэр Воронежа вошел в Правительственную комиссию по развитию городской среды в России

16 Апр 2020 2020-04-16T19:06:47+03:00

В Воронеже в последние годы активно обновляются и создаются новые общественные территории Фото: с сайта мэрии Воронежа

В ближайшие два года в нашем городе планируют реализовать уникальное решение по благоустройству улиц

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Мэр Воронежа Вадим Кстенин вошел в состав Правительственной комиссии по развитию городской среды в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Данная комиссия следит за тем, чтобы механизмы по улучшению городской среды в рамках национальных и федеральных проектов совершенствовались и выполнялись по единым принципам. (Читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU