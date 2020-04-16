Мэр Воронежа вошел в Правительственную комиссию по развитию городской среды в России
В ближайшие два года в нашем городе планируют реализовать уникальное решение по благоустройству улиц
В Воронеже в последние годы активно обновляются и создаются новые общественные территорииФото: с сайта мэрии Воронежа
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Мэр Воронежа Вадим Кстенин вошел в состав Правительственной комиссии по развитию городской среды в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Данная комиссия следит за тем, чтобы механизмы по улучшению городской среды в рамках национальных и федеральных проектов совершенствовались и выполнялись по единым принципам. (Читать далее)
ИСТОЧНИК KP.RU