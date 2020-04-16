Спектакль "Квартета И" в Воронеже перенесли на октябрь

16 Апр 2020 2020-04-16T18:15:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за запрета на массовые мероприятия до 1 июля в связи с пандемией коронавируса в Воронеже весной сорвалось множество гастрольных мероприятий. Организаторы массово переносят их на осень, потому что велика вероятность сохранения ограничительных мер на все лето.

Стали известны даты переноса нескольких гастролей. В частности, в Event-Hall сообщили, что концерт группы #2Маши, запланированный на 15 мая, переносится на 3 октября. А спектакль "Квартета И" «Письма и песни мужчин среднего возраста», запланированный на 19 мая, передвинули на 6 октября. Все билеты действительны на новые даты.

ИСТОЧНИК KP.RU