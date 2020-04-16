2020-04-16T18:06:08+03:00
Общество

В Воронеже фирму, обеспечивающую безопасность на транспорте, оштрафовали на 70 тыс за нарушение закона о коррупции

На предприятии взяли на работу экс-полицейского и не сообщили на его прежнее место службы
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежскую фирму, занимающуюся транспортной безопасностью, оштрафовали на 70 тысяч рублей за нарушение закона о коррупции. Организация на должность инспектора приняла экс-полицейского, но вопреки требованиям закона о противодействии коррупции не сообщила о заключении трудового договора по прежнему месту работы бывшего госслужащего.

- Прокурор возбудил административные дела в отношении директора и юридического лица, которые рассмотрел мировой судья. В итоге руководителя и фирму оштрафовали на 20 тыс рублей и 50 тыс рублей соответственно, - сообщили в Воронежской транспортной прокуратуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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