В Воронеже фирму, обеспечивающую безопасность на транспорте, оштрафовали на 70 тыс за нарушение закона о коррупции
Воронежскую фирму, занимающуюся транспортной безопасностью, оштрафовали на 70 тысяч рублей за нарушение закона о коррупции. Организация на должность инспектора приняла экс-полицейского, но вопреки требованиям закона о противодействии коррупции не сообщила о заключении трудового договора по прежнему месту работы бывшего госслужащего.
- Прокурор возбудил административные дела в отношении директора и юридического лица, которые рассмотрел мировой судья. В итоге руководителя и фирму оштрафовали на 20 тыс рублей и 50 тыс рублей соответственно, - сообщили в Воронежской транспортной прокуратуре.
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ИСТОЧНИК KP.RU