Болельщикам предлагают выбрать лучший гол воронежского «Факела» в сезоне

16 Апр 2020 2020-04-16T17:58:59+03:00

Глаза, конечно, не разбегаются, но некоторые голы весьма неплохи. Фото: с сайта ФК "Факел"

Пока непонятно, закончится ли он, поэтому голосование решили провести уже сейчас [видео]

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В официальной группе «Факела» в соцсети «ВКонтакте» запустили аж два голосования за лучший гол команды в сезоне. Всего наши бомбардиры забили не густо – всего 14. Таким образом, в каждом «лоте» по семь голов.

До 20 апреля болельщикам предлагают делать выбор в обеих группах претендентов. Затем две тройки лучших голов объединят в великолепную «шестерку», и начнется итоговое голосование, где и определят самый красивый мяч сезона. Пока еще вроде бы только приостановленного.

Пока на экранах царит белорусский футбол, вспомним голы «Факела», среди них есть те, которые весьма недурны.

Голы "Факела" сезона 2019-2020 гг..fakelfc.ru

ИСТОЧНИК KP.RU