В райцентре Воронежской области на пожаре погиб неизвестный мужчина

16 Апр 2020 2020-04-16T17:22:21+03:00

Хотя тело обнаружили рано утром, его до сих пор не опознали

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16 апреля в Лисках на улице Воронежской загорелся дом.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 7.46, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – На место возгорания выезжали девять наших специалистов на трех машинах. Пламя потушили в 7.54. В доме 10х15 м. в комнате 4х4 м. огонь повредил диван и пол на площади пять квадратных метров.

Стало известно, что на пожаре погиб мужчина, личность его пока не установили. По предварительным данным, пламя вспыхнуло от непотушенной сигареты.

ИСТОЧНИК KP.RU