Театр оперы и балета покажет воронежцам хронику фестиваля "Раменье-Опера"

16 Апр 2020 2020-04-16T17:09:15+03:00

Любители искусства смогут онлайн посмотреть, как прошел первый летний форум в Рамони

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Воронежский театр оперы и балета в условиях самоизоляции, объявленной в период борьбы с коронавирусом, развивает дистанционные способы общения с публикой. Регулярно пополняется онлайн раздел сайта учреждения.

Кроме видеозаписей опер, балетов, интервью с артистами и экскурсий по зданию с 16 апреля воронежцы могут посмотреть хронику первого летнего театрального фестиваля «Раменье-Опера». Напомним, форум прошел в августе 2018 года в Рамонском районе у стен дворца Ольденбургских.

В документальной хронике фестиваля запечатлены лучшие моменты праздника: театрализованный парад-дефиле в сценических костюмах и фрагменты оперных постановок, показанных на открытом воздухе. Тогда в формате оpen-air прозвучали «Трубадур» Верди и «Кармина Бурана» Орфа. Живописные ландшафты рамонского парка послужили идеальными естественными декорациями спектаклей.

ИСТОЧНИК KP.RU