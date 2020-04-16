Воронежские дорожники ночью с 16 на 17 апреля будут ремонтировать пять улиц

16 Апр 2020 2020-04-16T16:32:49+03:00

Автомобилистам не стоит парковать машины в зонах работ

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В Воронеже даже в условиях самоизоляции продолжают ремонтировать городские магистрали. Полное обновление получат 27 улиц областного центра. Мэрия опубликовала список, где дорожники будут работать ночью с 16 на 17 апреля:

- на улице 65 лет Победы (от улицы Независимости до площади Советов), улице Независимости (от Гжельской до улицы 65 лет Победы) и улице историка Костомарова (от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Гжельской) будут вести подготовительные работы под устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона,

- на Арбатской положат слой асфальтобетона,

- на Дубровина (от улицы Чебышева до стелы «Воронеж») собираются фрезеровать старый асфальт, укладывать выравнивающий слой.

Автомобилистам стоит учитывать планы дорожников и не парковать машины в зонах работ.

ИСТОЧНИК KP.RU