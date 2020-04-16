2020-04-16T16:33:42+03:00
Общество

Под Воронежем тротуар вдоль дороги обрывается на самом интересном месте

Люди вынуждены топать до остановки по грязи [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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До остановок жителям Южного микрорайона Семилук приходится добираться по грязи.До остановок жителям Южного микрорайона Семилук приходится добираться по грязи.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.
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Дорогу на окраине Семилук, по которой вынуждены добираться до остановок транспорта жители Южного микрорайона райцентра, почему-то забыли до конца оборудовать тротуаром. Он обрывается примерно в 500 метрах от перекрестка с Курской трассой. А там-то как раз и находятся остановки автобусов. Перед местными жителями встает непростая дилемма: идти по проезжей части, рискуя быть сбитыми машинами или топать дальше по грязной обочине. Весной и осенью или после дождей пройти полукилометровый участок можно только в резиновых сапогах.

Жители Семилук обратились с жалобой в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). Общественники попросили власти как можно скорее довести тротуар до Курской трассы.

Разобраться в ситуации решили и мы. Вот что «КП-Воронеж» пояснили по ситуации в департаменте дорожной деятельности регионального правительства, в ведении которого находится этот участок дороги:

- Если выделят дополнительное финансирование, тротуар доделаем в 2020 году. Если нет, в любом случае он стоит в планах на 2021-й.

В администрации Семилук отметили, что готовы оказать необходимое содействие дорожникам, если в этом будет необходимость.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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