В Воронеже будут судить водителя, чуть не угробившего пассажира во время ДТП

16 Апр 2020 2020-04-16T16:25:23+03:00

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В Воронеже будут судить водителя, по вине которого чуть не погибла 31-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 16 апреля.

По версии следствия. 24 октября прошлого года в 2.13 ночи. 35-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Гранта» ехал по улице Куколкина со стороны улицы Пушкинской в направлении Фридриха Энгельса со скоростью не более 45.2 км/час (точная скорость не установлена).

Во время выезда со второстепенной дороги водитель не уступил «Шкоде Рапид», которой управлял 28-летний горожанин. Иномарка ехала по Фридриха Энгельса со стороны улицы 9 Января в направлении Плехановской. В итоге автомобили столкнулись.

В отечественном авто в этот момент также были 31-летняя женщина и 33-летний мужчина. Горожанке были причинены повреждения, которые в совокупности квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Виновник ДТП признал вину. Уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU