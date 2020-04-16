Штормовое предупреждение в Воронежской области продлили еще на день
Воронежский гидрометцентр предупрждается, что с 18:00 16 апреля до 18:00 17 апреля непосредственно в городе и области ожидается усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду.
Напомним, что до этого спасатели уже предупреждали жителей региона об ухудшении погодных условий. Однако теперь стояло ясно, что непогода задержится еще как минимум на день в наших краях.
Как уже предупреждали в ГУ МЧС по Воронежской области: рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, - напомнили спасатели. - Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу нельзя прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них метров на 30-40.
ИСТОЧНИК KP.RU