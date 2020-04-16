Штормовое предупреждение в Воронежской области продлили еще на день

16 Апр 2020 2020-04-16T16:08:57+03:00

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Воронежский гидрометцентр предупрждается, что с 18:00 16 апреля до 18:00 17 апреля непосредственно в городе и области ожидается усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду.

Напомним, что до этого спасатели уже предупреждали жителей региона об ухудшении погодных условий. Однако теперь стояло ясно, что непогода задержится еще как минимум на день в наших краях.

Как уже предупреждали в ГУ МЧС по Воронежской области: рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, - напомнили спасатели. - Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу нельзя прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них метров на 30-40.

ИСТОЧНИК KP.RU