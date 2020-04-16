2020-04-16T16:06:54+03:00
Звезды

Музей Крамского показывает воронежцам 6 онлайн экскурсий

Из дома можно узнать тайны шедевров, хранящихся в музее
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В условиях самоизоляции в связи с борьбой с коронавирусом художественный музей имени Крамского запустил онлайн-проект #Крамскойнасвязи. На сайте учреждения разместили цикл бесед об экспонатах из музейного собрания. Воронежцы уже могут посмотреть пять видеороликов - о шедеврах отечественной и зарубежной живописи, вечных загадках древнеегипетских экспонатов и идеальной гармонии произведений античного искусства расскажут сотрудники музея.

Видео «Автопортрет». Самюэл Диркс ван Хогстратен» - об ученике Рембрандта, выдающемся представителе голландской живописи. Старший научный сотрудник музея Валерия Меремьянина расскажет о сложностях с определением авторства, необычном костюме модели и характерных чертахы рембрандтовской школы.

Виктория Афанасьева прольет свет на историю картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Напомним, шедевр хранится в Третьяковской галерее. И лишь немногие знают, что в Воронежском художественном музее имени Крамского экспонируется одноименная картина, созданная Репиным спустя почти четверть века. Искусствовед расскажет, что это - этюд, эскиз или авторское повторение, в чем сходство и различие двух полотен художника, написанных на один сюжет?

Видеоэкскурсия по выставке «… И прелести твоей секрет разгадке жизни равносилен» посвящена образу в искусстве. Она дает возможность порассуждать об этом понятии на примере работ Серова, Прагера, Лактионова, Герасимова и других художников. Ведет экскурсию куратор выставки Галина Никулина.

Видео «Парсуна. Между иконой и портретом» познакомит с зарождением портретного жанра в России. Лариса Китаева расскажет, кого изображали на первых русских портретах и как художественные произведения отражали жизнь правящих царей рода Романовых.

На видеоэкскурсии по выставке «Сказка о провинциальной жизни» Валерия Меремьянина расскажет о живописных полотнах Бориса Кустодиева из собрания музея, любви мастера к уходящей старине, встрече с его будущей женой и о других познавательных фактах из жизни художника.

На видео «Василий Шухаев. Возвращение «Марокко» ученый секретарь музея Наталья Бакина познакомит воронежцев с полной страсти и ярких красок серией картин, которые художник написал спустя 30 лет после путешествия на Восток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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