В Воронеже хозяин авто безнаказанно пытал людей завывающей сигнализацией

16 Апр 2020 2020-04-16T16:51:32+03:00

Чтобы встать в шесть утра, жителям двух домов на улице Мордасовой сегодня будильник был не нужен. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В ночь на 16 апреля жильцам домов №№ 7 и 7а по улице Мордасовой Коминтерновского района нормально поспать не удалось. Ночью с перерывами, а часов с шести утра постоянно выла сигнализация одной из припаркованных машин.

Один из жильцов вызвал участкового. Полицейский прибыл на место происшествия достаточно быстро, но развел руками и заявил, что по базе оказалось, что машина зарегистрирована в Ольховатке, а номера у нее краснодарские. Ну а хозяин на звонки не отвечает. А даже если и возьмет трубку, ничего с ним сделать будет нельзя: разве что поговорит он с ним серьезно на предмет того, что нужно соблюдать тишину.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что теоретически, чтобы оформить штраф, нужно написать письменное заявление, пригласить специалиста. А он, по инструкции, должен замерять уровень шума из квартиры. Как соблюсти все эти условия глубокой ночью или ранним утром, непонятно. А значит, вся эта процедура практически невозможна.

История на Мордасовой завершилась тем, что хозяина машины все же нашли, и он свой трезвон все же выключил. Но здесь появляется резонный вопрос: а вдруг некий автовладелец бросит свою машину на выходные, куда-то уедет, отключит телефон, а в его «ласточке» что-то замкнет, и сигнализация будет надрываться целые сутки? Получается, что законного способа быстро вернуть тишину у людей нет. В этом случае один выход – затыкать уши.

ИСТОЧНИК KP.RU