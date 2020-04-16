В Воронеже данные счетчиков воды будет принимать робот по телефону

16 Апр 2020 2020-04-16T15:26:31+03:00

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«Росводоканал Воронеж» начал тестировать систему голосового приема показаний для жильцов, находящихся на прямых расчетах. Теперь достаточно взять квитанцию и позвонить по телефонам 251-43-70 или 8-903-651-4370, назвать номер лицевого счёта (система распознает даже нижнее подчеркивание, тире, нули) и текущие показания.

- Робот переспросит, нет ли ошибки в случае значительных превышений по предыдущему месяцу, а также напомнит о необходимости поверить счётчик, если межповерочный интервал у него завершается. Кроме того, система запомнит номер телефона, и в следующий раз, когда придёт время передавать показания, система «узнает» позвонившего. На «общение» с роботом предприятие выделяет 20 дополнительных телефонных линий. Система уже работает, и показания принимаются корректно. Наши сотрудники сначала опробовали нового «помощника» на собственных квитанциях. Но всё-таки мы называем этот период тестовым, так как необходимо учесть нюансы общения «искусственного разума» с нашими абонентами и завершить все тонкие настройки, - рассказал руководитель офиса по работе с населением «РВК-Воронеж» Александр Клишин. - Систему будут тестировать в течение двух месяцев.

Новый способ передачи данных счетчиков дополнит уже существующие: личный кабинет на официальном сайте и звонок оператору контакт-центра по телефонам 206-77-06, 206-77-07. Напомним, показания счетчиков воды нужно передать до 25 числа каждого месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU