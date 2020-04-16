2020-04-16T15:12:16+03:00
Общество

Масло-фальсификат пытались доставить в научно-учебный центр Воронежской области

157 тонн сливочного масла неизвестного происхождения могли развести по регионам
Олег ИВАНОВ
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Петербуржская компания «Виталина» пыталась развести по разным регионам более 157 тонн сливочного масла «Крестьянское» ( 72,5%). Правда, не известно, где и кем оно в действительности было произведено. Фальсификат выявили специалисты управлением Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям.

Продукцию уже повезли в Липецк и Санкт-Петербург, а далее часть из нее должна была попасть в Воронежскую, Новгородскую и Московскую области, включая научно-учебные объекты Минобороны России. Также «непонятное» масло могло оказаться в Республике Северная ОсетияАлания.

- В ходе мониторинга системы было установлено, что доступ к ФГИС «Меркурий» лицом, который в последующем сертифицировал эту продукцию, был получен незаконно, с помощью предоставления в адрес территориального управления Россельхознадзора заявления с поддельной подписью и печатью, - отметили в управлении.

Также через несуществующее ООО «ОРИОН» (ликвидировано 3 июля 2019 года) и через ООО «СТАРТ» масло было направлено в научно-учебный центр Воронежской области.

В итоге направлены письма для принятия мер в налоговые и правоохранительные органы, а также Военную прокуратуру Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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