В Воронеже мужчина убил знакомого бутылкой

16 Апр 2020 2020-04-16T15:05:49+03:00

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Воронежца обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в четверг, 16 апреля.

По данным следствия, 11 апреля ночью возле магазина по улице Урицкого поссорились двое местных жителей. Быстро конфликт перерос в драку. Тогда 27-летний мужчина схватил стеклянную бутылку и ударил ей по голове 25-летнего оппонента.

После этого пострадавший пошел домой, где затем скончался от полученных травм. По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, смерть мужчины наступила в результате черепно-мозговой травмы.

Причастного к преступлению местного жителя задержали. В настоящее время ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

ИСТОЧНИК KP.RU