В Воронежской области внук украл у бабушки карту и снял с нее деньги

16 Апр 2020 2020-04-16T14:35:25+03:00

И потратил их на алкоголь

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81-летняя жительница Калачеевского района обнаружила пропажу банковской карты, с которой впоследствии сняли около 14 тысяч рублей.

Оперативники по записям камер видеонаблюдения, установленных возле банкомата, в котором сняли деньги с карты, установили личность подозреваемого. Оказалось, собственную бабушку обворовал 31-летний внук. Мужчина был неоднократно судим за кражи. Он признался полицейским, что на сворованные деньги купил алкоголь и продукты. Мужчине грозит до шести лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU