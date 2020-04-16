В Воронежской области внук украл у бабушки карту и снял с нее деньги
81-летняя жительница Калачеевского района обнаружила пропажу банковской карты, с которой впоследствии сняли около 14 тысяч рублей.
Оперативники по записям камер видеонаблюдения, установленных возле банкомата, в котором сняли деньги с карты, установили личность подозреваемого. Оказалось, собственную бабушку обворовал 31-летний внук. Мужчина был неоднократно судим за кражи. Он признался полицейским, что на сворованные деньги купил алкоголь и продукты. Мужчине грозит до шести лет заключения.
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ИСТОЧНИК KP.RU