В Воронеже у пытавшего скрыться от Росгвардии студента нашли наркотики

16 Апр 2020 2020-04-16T14:19:51+03:00

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В Воронеже задержали студента с наркотиками. Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа» в четверг, 16 апреля.

Около дома №2 по улице 45-й Стрелковой дивизии сотрудники Росгвардии заметили 22-летнего парня, который вел себя странно. Сначала он пытался спрятать что-то в карман, а затем и вовсе изменил направление движения и попытался сбежать от машины росгвардейцев.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, молодого человека задержали. На место они вызвали следственно-оперативную группу. В кармане у парня оказался сверток в изоленте. Студент сам признался, что это наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU