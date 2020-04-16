В Воронежской области мужчина получил год тюрьмы за ножевые ранения своей сожительнице

16 Апр 2020 2020-04-16T14:04:36+03:00

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Борисоглебский райсуд вынес приговор 36-летнему мужчине, который чуть не зарезал свою сожительницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в четверг, 16 апреля.

Выяснилось, что 7 июля прошлого года вечером мужчина в своей квартире в Борисоглебске, распивал спиртные со своей 48-летней сожительницей. Пара поссорилась. Тогда горожанин схватил кухонный нож и ударил им женщину в шею и предплечье, а затем воткнул нож ей в живот. Это привело к повреждению внутренних органов.

Крики женщины услышали соседи, которые вызвали скорую помощь и полицию. Мужчину задержали, он признал вину. Местную жительницу госпитализировали. Ее здоровью был причинен тяжкий вред.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему один год лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU