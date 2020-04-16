В Воронежской области мужчина получил год тюрьмы за ножевые ранения своей сожительнице
Борисоглебский райсуд вынес приговор 36-летнему мужчине, который чуть не зарезал свою сожительницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в четверг, 16 апреля.
Выяснилось, что 7 июля прошлого года вечером мужчина в своей квартире в Борисоглебске, распивал спиртные со своей 48-летней сожительницей. Пара поссорилась. Тогда горожанин схватил кухонный нож и ударил им женщину в шею и предплечье, а затем воткнул нож ей в живот. Это привело к повреждению внутренних органов.
Крики женщины услышали соседи, которые вызвали скорую помощь и полицию. Мужчину задержали, он признал вину. Местную жительницу госпитализировали. Ее здоровью был причинен тяжкий вред.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему один год лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU