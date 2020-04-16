2020-04-16T15:25:58+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчины пилили артиллерийский снаряд: один погиб, другой тяжело ранен

ЧП случилось в Богучаре
Юрий КОЗЛОВ
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Нелепый, но от этого не менее жуткий случай произошел в Богучаре на улице Мира около девяти часов вечера 15 апреля.

45-летний мужчина и его 62-летний знакомый решили распилить артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Очевидно, хотели сдать его в пункт приема металлолома и получить какие-то деньги. В итоге снаряд рванул. Младшего мужчину убило на месте, старший попал в больницу с тяжелыми ранением.

- Наши сотрудники проводят доследственную проверку, в ходе которой выясняют все обстоятельства происшествия, - сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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