На реках Воронежской области до 1 июня нельзя кататься на гидроциклах

16 Апр 2020 2020-04-16T13:30:25+03:00

До 1 июня на воронежских реках будут ловить любителей покататься на гидроциклах Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Изменить размер текста: A A

На реках Воронежской области в ближайшие дни увеличат количество объединенных патрулей Рыбоохраны, МВД и МЧС России, а также добровольцев-общественников. Они будут следить за соблюдением нерестового запрета. В связи с ним с 20 апреля по 1 июня 2020 года будет запрещено движение гидроциклов и маломерных самоходных судов по реке Дон со всеми его притоками, рукавами, протоками и полойными озерами.

Запрет связан с традиционным для этого времени нерестом рыбы. Нарушителей ждет штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU