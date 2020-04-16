2020-04-16T13:30:25+03:00
Общество

На реках Воронежской области до 1 июня нельзя кататься на гидроциклах

Нарушивших нерестовый запрет оштрафуют
Ярослав ИВАНОВ
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До 1 июня на воронежских реках будут ловить любителей покататься на гидроциклахДо 1 июня на воронежских реках будут ловить любителей покататься на гидроциклахФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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На реках Воронежской области в ближайшие дни увеличат количество объединенных патрулей Рыбоохраны, МВД и МЧС России, а также добровольцев-общественников. Они будут следить за соблюдением нерестового запрета. В связи с ним с 20 апреля по 1 июня 2020 года будет запрещено движение гидроциклов и маломерных самоходных судов по реке Дон со всеми его притоками, рукавами, протоками и полойными озерами.

Запрет связан с традиционным для этого времени нерестом рыбы. Нарушителей ждет штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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