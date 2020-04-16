На реках Воронежской области до 1 июня нельзя кататься на гидроциклах
На реках Воронежской области в ближайшие дни увеличат количество объединенных патрулей Рыбоохраны, МВД и МЧС России, а также добровольцев-общественников. Они будут следить за соблюдением нерестового запрета. В связи с ним с 20 апреля по 1 июня 2020 года будет запрещено движение гидроциклов и маломерных самоходных судов по реке Дон со всеми его притоками, рукавами, протоками и полойными озерами.
Запрет связан с традиционным для этого времени нерестом рыбы. Нарушителей ждет штраф от 5 до 10 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU