Основатель музея забытой музыки сыграет воронежцам на гуслях и калюках

16 Апр 2020 2020-04-16T13:19:35+03:00

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16 апреля основатель Музея забытой музыки Сергей Плотников приглашает воронежцев на онлайн лекцию-концерт. В прямом эфире в группе городского Дворца культуры ВКонтакте Сергей Иванович расскажет о старинных русских народных инструментах и наглядно на них сыграет. Воронежцы услышат, как звучат гусли, калюки, кугиклы, шарманка. Сергей Плотников также ответит на вопросы зрителей.

Концерт начнется в 14.00. Его собираются записать, чтобы можно было приобщиться к интересному мероприятию и после трансляции.

А пока можно посмотреть в записи мастер-класс Плотникова по изготовлению инструмента с интересным названием - дудук воронежский. По инструкции Сергея Ивановича дудук может сделать даже ребенок с помощью родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU