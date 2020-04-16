В Воронежском заповеднике благоустроили воинские захоронения

16 Апр 2020 2020-04-16T12:52:35+03:00

Сотрудники территории убрали мусор и провели на могилах косметический ремонт

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В Воронежском государственном природном биосферном заповеднике имени Пескова благоустроили воинские захоронения. расположенные на особо охраняемой природной территории.

Госинспекторы отдела охраны в преддверии праздника победы Красной Армии и советского народа в Великой Отечественной войне привели в порядок могилы. Сотрудники убрали территорию от листвы, веток и мусора, а затем окрасили ограды.

- Наши сотрудники выполняют свой долг перед поколением, подарившим чистое небо, веру, мир, в котором живем, - отметили в заповеднике.

Фото: с сайта Воронежского заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU