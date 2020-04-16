В Воронежском заповеднике благоустроили воинские захоронения
В Воронежском государственном природном биосферном заповеднике имени Пескова благоустроили воинские захоронения. расположенные на особо охраняемой природной территории.
Госинспекторы отдела охраны в преддверии праздника победы Красной Армии и советского народа в Великой Отечественной войне привели в порядок могилы. Сотрудники убрали территорию от листвы, веток и мусора, а затем окрасили ограды.
- Наши сотрудники выполняют свой долг перед поколением, подарившим чистое небо, веру, мир, в котором живем, - отметили в заповеднике.
Фото: с сайта Воронежского заповедника.
ИСТОЧНИК KP.RU