Семья воронежских музыкантов дала онлайн концерт для детворы
Воронежская филармония продолжает свои дистанционные проекты взаимодействия со зрителями. Музыканты считают, если в руках инструменты, никакая самоизоляция не в тягость.
16 апреля в рубрике «Филармония детям» выступило семейное трио Мингалевых. Евгений, Прасковья и Арсений Мингалевы для своего первого выхода онлайн выбрали жанр импровизации. Папа, дочь и сын сыграли вместе парафраз на темы песен Стиви Уандера I Just Called to Say I Love You и «17 лет» группы «Чайф». Свой юмористический номер они назвали «Музыкальная карапуля» и посвятили его всем родным и близким.
Семья Мингалевых славится своими музыкальными традициями. Прасковья Мингалева занимается на фаготе в 6-м классе музыкального колледжа. Арсений Мингалев – студент I курса колледжа, лауреат многочисленных международных конкурсов, участник Юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета. Арсений – мультиинструменталист, помимо виолончели играет на ударных, гитаре, контрабасе, пишет инструментовки. Евгений Мингалев руководит ансамблем «Воронежские солисты» и играет на контрабасе в Академическом симфоническом оркестре Воронежской филармонии.
Видео концерта трио Мингалевых можно посмотреть на странице филармонии ВКонтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU