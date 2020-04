Семья воронежских музыкантов дала онлайн концерт для детворы

16 Апр 2020 2020-04-16T12:52:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежская филармония продолжает свои дистанционные проекты взаимодействия со зрителями. Музыканты считают, если в руках инструменты, никакая самоизоляция не в тягость.

16 апреля в рубрике «Филармония детям» выступило семейное трио Мингалевых. Евгений, Прасковья и Арсений Мингалевы для своего первого выхода онлайн выбрали жанр импровизации. Папа, дочь и сын сыграли вместе парафраз на темы песен Стиви Уандера I Just Called to Say I Love You и «17 лет» группы «Чайф». Свой юмористический номер они назвали «Музыкальная карапуля» и посвятили его всем родным и близким.

Семья Мингалевых славится своими музыкальными традициями. Прасковья Мингалева занимается на фаготе в 6-м классе музыкального колледжа. Арсений Мингалев – студент I курса колледжа, лауреат многочисленных международных конкурсов, участник Юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета. Арсений – мультиинструменталист, помимо виолончели играет на ударных, гитаре, контрабасе, пишет инструментовки. Евгений Мингалев руководит ансамблем «Воронежские солисты» и играет на контрабасе в Академическом симфоническом оркестре Воронежской филармонии.

Видео концерта трио Мингалевых можно посмотреть на странице филармонии ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU