2020-04-16T12:43:07+03:00
Общество

Воронежское управление Росреестра в пятницу проведет "горячую линию"

На вопросы жителей региона ответят первые лица ведомства
Елена ФЕДЯШЕВА
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В пятницу, 17 апреля 2020 года, с 13:00 до 16:00 руководство Управления Росреестра по Воронежской области проведет «горячую линию» для жителей региона. В связи эпидемией коронавируса личный прием посетителей в Управлении приостановлен. Но любой интересующий вопрос в течение трех часов можно будет задать по телефонам:

- 8 (473) 210-76-26 – вопросы государственной регистрации прав и кадастрового учета. Заместитель руководителя Управления Великосельская Наталья Валентиновна.

- 8 (473) 210-76-40 – вопросы вопросы в сфере государственного земельного надзора, государственного геодезического надзора, государственной кадастровой оценки. Заместитель руководителя Управления Иволгин Роман Вячеславович.

- 8 (473) 210-76-25 –вопросы, касающиеся полномочий Управления. Руководитель Управления Перегудова Елена Павловна.

Для максимально эффективного взаимодействия при проведении «горячей линии» специалисты Росреестра рекомендуют заранее продумать и максимально точно сформулировать свой вопрос с указанием идентифицирующих объекты сведений (например, кадастровый номер, адрес и прочее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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