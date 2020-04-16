В Воронеже среди бела дня парня ударили палкой по голове и ограбили

16 Апр 2020 2020-04-16T12:28:15+03:00

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В Воронеже 22-летний парень обратился в полицию и заявил о том, что на него напали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 16 апреля.

Молодой человек рассказал, что днем на улице Еремеева к нему подошли трое мужчин. Один из них ударил его палкой по голове. Он потерял равновесие и упал. В это время нападавший достал из его кармана мобильный телефон и около 26 тысяч рублей, а затем скрылся. Воронежцу понадобилась медицинская помощь.

Правоохранители опросили очевидцев и установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 20-летний местный житель, которого оперативники задержали по его месту жительства. В отделе он признал вину. Во время обыска у него нашли и изъяли часть похищенного имущества.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Парню грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU