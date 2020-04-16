2020-04-16T16:33:09+03:00
Общество

В Воронеже в такси нашли надежный способ обязать пассажиров платить чаевые

Как-то неудобно отказать, когда просьба о дополнительной плате висит у вас под носом
Артем ИЛЬИН
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Прочитав такое объявление, отказываться дать чаевые как-то неудобно.Прочитав такое объявление, отказываться дать чаевые как-то неудобно.Фото: "Мой и твой Воронеж".
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Любопытный маркетинговый ход придумал водитель одной из служб такси. Фото весьма необычного объявление разместили в соцсети пользователь, видимо, бывший пассажиром в этой машине.

В объявление говорится, что начальники удешевили поездки за счет водителя и уменьшили доплаты. Поэтому водитель прости оставлять чаевые, чтобы помочь прокормить семью.

И вот тут вопрос в том, насколько отзывчив или просто робок пассажир. Толстокожий просьбу проигнорирует, но мир не без добрых людей. А значит, добавка к дневному заработку таксисту обеспечена.

В службе такси комментарий по этой ситуации получить крайне проблематично – телефонов людей, которые могут его дать, в открытых источниках нет. Но мы всегда готовы представить и их точку зрения на эту ситуация (смотрите телефон ниже).

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

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