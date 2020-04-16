В Воронеже в такси нашли надежный способ обязать пассажиров платить чаевые
Любопытный маркетинговый ход придумал водитель одной из служб такси. Фото весьма необычного объявление разместили в соцсети пользователь, видимо, бывший пассажиром в этой машине.
В объявление говорится, что начальники удешевили поездки за счет водителя и уменьшили доплаты. Поэтому водитель прости оставлять чаевые, чтобы помочь прокормить семью.
И вот тут вопрос в том, насколько отзывчив или просто робок пассажир. Толстокожий просьбу проигнорирует, но мир не без добрых людей. А значит, добавка к дневному заработку таксисту обеспечена.
В службе такси комментарий по этой ситуации получить крайне проблематично – телефонов людей, которые могут его дать, в открытых источниках нет. Но мы всегда готовы представить и их точку зрения на эту ситуация (смотрите телефон ниже).
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ИСТОЧНИК KP.RU