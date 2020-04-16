2020-04-16T11:28:00+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа лишилась сбережений после разговора с мошенником

Женщина сообщила ему свои персональные данные
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже 32-летняя женщина лишилась 380 тысяч рублей после разговора с мошенником. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 16 апреля.

Местная жительница обратилась в полицию и рассказала, что ей на телефон позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что автоматизированной системой зафиксирована попытка несанкционированного доступа к расчетным счетам горожанки.

Лжесотрудник банка предложил обезопасить средства и попросил сообщить ему персональные данные банковской карты для перевода денег на безопасный счет. После этого с расчетного счета пропали все сбережения.

Всего за сутки на территории региона зарегистрировано пятнадцать сообщений о фактах противоправных действий, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием. Большинство из них совершены бесконтактным путем по средствам телефонной связи и сети Интернет. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 800 тысяч рублей.

По всем фактам возбудили уголовные дела по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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