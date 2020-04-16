Под Воронежем подросток и взрослый мужчина вломились в дом и унесли два телевизора

16 Апр 2020 2020-04-16T11:18:29+03:00

Всего они украли добра на 40 тысяч рублей, теперь их ждет суд

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Хохольского района и его 32-летнего приятеля. Обоих обвиняют по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» (до шести лет лишения свободы).

Следователи выяснили, что в ноябре 2019 года двое приятелей (младшему на тот момент было 16 лет) приехали на «семерке» к одному из домов в селе Рудкино Хохольского района и с помощью отвертки и стамески открыли окно. Они залезли внутрь и украли два телевизора и две кашеварки. В итоге хозяину был причинен материальный ущерб на сумму 40 509 рублей. Воров вскоре поймали.

- В ходе следствия 32-летний мужчина признал свою вину, при этом он дал исчерпывающие показания об обстоятельствах преступления. Подросток от дачи показаний отказался. Однако доказательств в отношении него и так достаточно, - рассказал руководитель Хохольского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Евгений Гетманов.

ИСТОЧНИК KP.RU