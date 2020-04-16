В Воронеже «защита денег от мошенников» обошлась женщине в 237 тысяч рублей
В Воронеже женщина лишилась крупной суммы, пытаясь защитить деньги от мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
В полицию обратилась 46-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что с банковской карты женщины происходит несанкционированное списание средств. Аферист предложил защитить сбережения от мошенников. Для осуществления данной операции он предложил горожанке назвать персональные данные банковской карты и пароли, приходящие в смс-сообщениях.
Затем со счета женщина начало происходить списание денежных средств, которое мошенник объяснял якобы зачислением на безопасный банковский счет. После завершения данной финансовой операции связь с неизвестным прервалась.
Всего 14 апреля в регионе зарегистрировано одиннадцать сообщений о противоправных действиях, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 600 тысяч рублей.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», а также по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Борьба с мошенничеством в Воронежской области»