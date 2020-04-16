2020-04-16T10:19:13+03:00
Происшествия

В Воронежской области иномарка вылетела в кювет: пострадали двое

Авария произошла в Бобровском районе
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

В Бобровском районе автомобиль «Чери Амулет» опрокинулся в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в четверг, 16 апреля.

Авария произошла на 45 км автодороги «Анна-Бобров» накануне, 15 апреля, в 15.20. По предварительным данным, 47-летний водитель иномарки не справился с управлением, вылетел в кювет встречного направления, а затем перевернулся.

В результате ДТП водитель и его пассажир, 44-летний житель Бобровского района, с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 81 ДТП, из них в областном центре – 57, в районах области – 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Воронежа лишилась сбережений после разговора с мошенником
Под Воронежем подросток и взрослый мужчина вломились в дом и унесли два телевизора
В Воронеже «защита денег от мошенников» обошлась женщине в 237 тысяч рублей
Сбербанк организовал ипотеку с доставкой на дом
В Воронежской области выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом на 16 апреля
Сотрудники МУПа под Воронежем обвиняют главу города в незаконном увольнении директора
Сбербанк упростил оформление ипотечных кредитов с использованием материнского капитала
В Воронежской области иномарка вылетела в кювет: пострадали двое
В Воронеже не смогли найти подрядчика для расширения дороги в Шилово
В Воронеже пропала 30-летняя женщина
В Воронеже за нарушение карантина приставы закрыли киоск с лотереями и закусочную
В Воронеже спасли выпавшего из гнезда бельчонка
Воронежский губернатор поддержал инициативу своего предшественника с продуктовыми наборами
Ночью на 11 улицах Воронежа будут ремонтировать дороги
Коронавирус в Воронеже: грозит ли нам дефицит сельхозпродукции
Эксперты рассказали воронежцам, как выбирать и хранить пасхальные продукты