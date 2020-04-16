В Воронежской области иномарка вылетела в кювет: пострадали двое

16 Апр 2020 2020-04-16T10:19:13+03:00

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В Бобровском районе автомобиль «Чери Амулет» опрокинулся в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в четверг, 16 апреля.

Авария произошла на 45 км автодороги «Анна-Бобров» накануне, 15 апреля, в 15.20. По предварительным данным, 47-летний водитель иномарки не справился с управлением, вылетел в кювет встречного направления, а затем перевернулся.

В результате ДТП водитель и его пассажир, 44-летний житель Бобровского района, с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 81 ДТП, из них в областном центре – 57, в районах области – 24.

ИСТОЧНИК KP.RU