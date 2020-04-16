2020-04-16T09:37:35+03:00
Общество

В Воронеже не смогли найти подрядчика для расширения дороги в Шилово

Торги, в которых участвовала лишь одна компания, признали несостоявшимися
Артем ИЛЬИН
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Во вторник, 14 апреля, состоялся аукцион, на котором должны были определить подрядчика для реконструкции дороги в микрорайоне Шилово. Однако торги признали несостоявшимися. В них участвовали только представители ООО «СМУ-90». Однако заявку этой компании отклонили – аукционная комиссия посчитала, что сотрудники этой организации предоставили неполный пакет документов.

Напомним, реконструировать планируют дорогу на улице Острогожской в микрорайоне Шилово на участке от улицы Теплоэнергетиков до съезда к плотине водохранилища. На нее собираются потратить до 372,4 миллиона рублей.

По замыслу властей, за эти деньги дорогу расширят с двух до четырех полос, на ней уложат новый асфальт, сделают пешеходные дорожки, вдоль всей трассы появятся велодорожки. Также должны реконструировать переезд через железную дорогу. Все работы планировали закончить до 30 апреля 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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