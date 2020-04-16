В Воронеже пропала 30-летняя женщина

16 Апр 2020 2020-04-16T09:29:06+03:00

О местонахождении Марии Бакунец ничего неизвестно с 10 апреля

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В Воронеже разыскивают 30-летнюю Марию Бакунец. Женщина ушла из дома 10 апреля, но назад так и не вернулась. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Рост пропавшей 160 см. У нее худощавое телосложение, темно-русые волосы и и серо-голубые глаза. В день исчезновения Мария была в серой куртке-парке, голубых джинсах и белых кроссовках. С собой она взяла зеленую сумку.

Всех, кто что-либо слышал о местонахождении женщины, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU