В Воронеже за нарушение карантина приставы закрыли киоск с лотереями и закусочную

16 Апр 2020 2020-04-16T09:21:37+03:00

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В Воронеже за нарушения карантина из-за коронавируса судебные приставы закрыли киоск с лотереями и ломбард. Организации не входили в список разрешенных для работы. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Во время проверки Роспотребнадзор обнаружил, что ООО «Воронежские лотереи» на улице Маршака, 7 продолжает торговлю. Работать продолжала и закусочная «Огонек» в Советском районе, где продавали водку на розлив. На нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении, которые затем направили в суд.

Суд решил, что функционирование этих организаций может привести к распространению новой коронавирусной инфекции, представляющей опасность для жизни и здоровья граждан. Поэтому предпринимателей признали виновными в совершении административного правонарушения по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина),

Штрафовать предпринимателей не стали. Пока киоск с лотереями закрыли и закусочную закрыли на 23 дня.

Напомним, ранее во время проверок обнаружили несколько работающих цветочных киосков (по крайней мере два из них уже закрыли) и торговую точку, где продавали очки. Также нарушал карантин один из ломбардов.

ИСТОЧНИК KP.RU