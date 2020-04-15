2020-04-15T20:46:27+03:00
Общество

Воронежский губернатор поддержал инициативу своего предшественника с продуктовыми наборами

Аграрии собрали первую партию продуктов питания
Татьяна МИСТЮКОВА
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Фото предоставлено правительством Воронежской области.Фото предоставлено правительством Воронежской области.
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В среду, 15 апреля, стало известно, что воронежские аграрии собрали для нуждающихся более 300 продуктовых наборов. В них вошли мука, крупы, сахар, подсолнечное масло, мясная, молочная продукция, кондитерские изделия. Базу адресов, по которым их будут разносить волонтеры, сформировал департамент соцзащиты Воронежской области. В региональном правительстве сообщили, что наборы будут доставляться в два приема, чтобы отдельные продукты не потеряли свежести.

Эти наборы собрали 13 компаний: «КДВ Воронеж», ГК «Продимекс», «АгроТехГарант», «Дон-Агро», «Молвест», «ЭкоНива», «АГРОЭКО», МК «Воронежский», «Группа «Черкизово», ЭФКО, «Виктория», ИП Ширяева Г.И, «Воронежкомплект». Все они откликнулись на призыв заместителя председателя Госдумы, бывшего губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Также к акции присоединились Большой совет НКО Воронежской области и волонтеры. Всего планируется распространить более восьми тысяч таких наборов. Читать далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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