В Воронеже спасли выпавшего из гнезда бельчонка

16 Апр 2020 2020-04-16T08:01:51+03:00

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В Воронеже спасли бельчонка, который выпал из гнезда и был атакован воронами. Малыша доставили в центр реабилитации диких животных «Сердце леса» во вторник, 14 апреля.

Как рассказали волонтеры, бельчонка нашли в городском лесопарке накануне утром. Уже к обеду самец весом 90 граммов в возрасте 50-55 дней поступил в центр с переохлаждением и обезвоживанием. Весь вечер и всю ночь за его состоянием пристально следили.

- Сейчас малыш активен, поэтому укол ему стало сложно сделать. Зато бельчонок имеет хороший аппетит, - пояснила руководитель организации «Сердце леса» Анита Придоткайте.

После того, как зверек восстановится и подрастет, его выпустят на территории региона. А пока волонтеры предлагают придумать ему имя. В комментариях местные жители уже посоветовали назвать бельчонка Шустриком, Беляшом, Тишкой, Смурфиком и Лакки. Свой вариант вы можете предложить здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU