Ночью на 11 улицах Воронежа будут ремонтировать дороги

15 Апр 2020 2020-04-15T20:02:43+03:00

Водителей просят не парковать машины по указанным адресам

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В Воронеже продолжаются стартовавшие 10 апреля работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В ночь на 16 апреля, а также днем в четверг ремонт пройдет на 11 участках дорог:

- улица 1 Мая (от площади Советов до улицы Чудесной): днём и ночью 16.04 - фрезерование;

- улица 65 лет Победы (от улицы Независимости до площади Советов): днём и ночью 16.04 - фрезерование;

- улица Академика Королёва (от дома №35 по улице Дмитрия Горина до дома 2/1 по улице Минёров): днём и ночью 16.04 - фрезерование;

- улица Арбатская: ночью 16.04 - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

- улица Дмитрия Горина (от улицы Олифиренко до дома №33а по улице Дмитрия Горина): днём и ночью 16.04 - фрезерование;

- улица Дубровина (от улицы Чебышев до стелы «Воронеж»): ночью 16.04 - подготовительные работы под устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

- улица Историка Костомарова (от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Гжельской): днём и ночью 16.04 - фрезерование;

- улица Независимости (от улицы Гжельской до улицы 65 лет Победы): днём и ночью 16.04 - фрезерование;

- улица Олифиренко (от улицы Чудесной до улицы Дмитрия Горина): днём и ночью 16.04 - фрезерование;

- площадь Советов (от переулка Дружеский до улицы 1 Мая): днём и ночью 16.04 - фрезерование;

- улица Чудесная (от улицы 1 Мая до улицы Олифиренко): днём и ночью 16.04 - фрезерование.

Администрация Воронежа приносит горожанам извинения за временные неудобства и просит владельцев автомобилей не парковать свои машины в перечисленных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU