2020-04-15T18:59:11+03:00
Коронавирус Covid-19

В воронежских больницах на 12 человек стало больше пациентов с подозрением на коронавирус

А число изолированных на дому сократилось на 23
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Юлии Пыхаловойфото Юлии ПыхаловойФото: из архива «КП»
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К 18.35 среды, 15 апреля, в Воронежской области сняли домашний карантин с 23 человек, за состоянием которых следили врачи. Заболевание у них не выявили. В то же время изолированных с подозрением на коронавирус в инфекционных боксах больниц стало на 12 больше. Теперь, по данным оперативного штаба, их 144.

Напомним, сегодня из стационара выписали еще одного, 20-го по счету, выздоровевшего пациента. Всего с момента начала эпидемии диагноз лабораторно подтвердили 75 пациентам, четверо из них умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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