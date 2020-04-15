В воронежских больницах на 12 человек стало больше пациентов с подозрением на коронавирус

15 Апр 2020 2020-04-15T18:59:11+03:00

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К 18.35 среды, 15 апреля, в Воронежской области сняли домашний карантин с 23 человек, за состоянием которых следили врачи. Заболевание у них не выявили. В то же время изолированных с подозрением на коронавирус в инфекционных боксах больниц стало на 12 больше. Теперь, по данным оперативного штаба, их 144.

Напомним, сегодня из стационара выписали еще одного, 20-го по счету, выздоровевшего пациента. Всего с момента начала эпидемии диагноз лабораторно подтвердили 75 пациентам, четверо из них умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU