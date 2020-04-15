В воронежских больницах на 12 человек стало больше пациентов с подозрением на коронавирус
А число изолированных на дому сократилось на 23
фото Юлии ПыхаловойФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:
К 18.35 среды, 15 апреля, в Воронежской области сняли домашний карантин с 23 человек, за состоянием которых следили врачи. Заболевание у них не выявили. В то же время изолированных с подозрением на коронавирус в инфекционных боксах больниц стало на 12 больше. Теперь, по данным оперативного штаба, их 144.
Напомним, сегодня из стационара выписали еще одного, 20-го по счету, выздоровевшего пациента. Всего с момента начала эпидемии диагноз лабораторно подтвердили 75 пациентам, четверо из них умерли.
ИСТОЧНИК KP.RU